Reddit debutta a Wall Street | vale 6 | 5 miliardi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ieri è stato il giorno del debutto, a, di, la piattaforma nata 19 anni fa che ospita migliaia di forum online. La società ha fissato l’Ipo a 34 dollari per azione, ovvero il massimo della forchetta prevista (31-34 dollari). L’offerta ha fruttato 519 milioni di dollari, per una valutazione della società vicina ai 6,54di dollari. Il ticker diè "RDDT”. Si tratta della prima Ipo per una società di social media da quella di Pinterest del 2019.ha venduto 15,28 milioni di azioni, con gli azionisti esistenti che hanno venduto altre 6,72 milioni di azioni.ha messo da parte alcune azioni per i suoi utenti esperti e li ha invitati a partecipare all’Ipo, ma molti di loro hanno dichiarato a Cnbc che stanno rifiutando l’offerta, ...