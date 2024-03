Rapinava commercianti con pistola giocattolo | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Agenzia Nova) Sarebbe un 45enne romano l’autore di tre rapine messe a segno tra il 22 e 25 febbraio 2024 ai danni di tre esercizi commerciali. Ne sono convinti carabinieri e procura della repubblica di Roma le cui indagini hanno permesso al Gip di emettere una ordinanza di misura cautelare in carcere. Le indagini dei militari della stazione San Basilio, infatti, sono scattate a seguito della denuncia dei titolari di un supermercato in via Donato Menichella, di uno store di rivendita scarpe in via Tiburtina e di un supermercato in via Ottaviano da Palombara nel comune di Guidonia Montecelio, i quali hanno riferito che un uomo era entrato all’interno dei locali e, sotto minaccia di una, si era fatto consegnare il denaro contenuto nella casse, per un totale, in tutti e tre i colpi messi a segno, di circa 1.600 euro. Dagli accertamenti dei militari, che hanno ...