Ramadan a scuola | ecco il compendio La Lega | Preoccupante islamizzazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Da Soresina arriva la circolare per i docenti in cui vengono mosse alcune richieste per favorire gli studenti islamici durante il mese di digiuno del

Ci troviamo a Roma di fronte alla scuola elementare Ada Negri dove dopo il caso di Pioltello in cui si è deciso di chiudere una scuola per celebrare il Ramadan , stiamo vivendo un nuovo caso di ... (nicolaporro)

Ramadan e scuole, nuovo caso a Soresina. La preside ai prof: “Siate comprensivi con gli studenti affaticati dal digiuno” - Dopo l’istituto di Pioltello, quello in provincia di Cremona. La dirigente: “Sono contraria alle chiusure, ma vogliamo un ambiente inclusivo”. Scoppia la polemica politica ...ilgiorno

Marciano della Chiana, investite all’uscita di scuola, gravi due dodicenni - aggiungendo di evitare di consumare cibi e bevande all'interno della scuola durante le ore di digiuno del Ramadan "come segno di rispetto per coloro che lo stanno osservando. E se notate stanchezza o ...milano.repubblica

Non solo Ramadan: a scuola cancellano la festa del papà - Il caso della scuola che non celebra la festa del Papà. Lega all’attacco: “Perché il Ramadan sì e San Giuseppe no” Di La festa del Papà diventa un caso in un comune in provincia di Mantova, dove alcu ...informazione