Raid russi | blackout in diverse regioni ucraine A Kyiv servono nuove difese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) Stamattina, nel giorno in cui il Cremlino ha parlato di “stato di guerra” causato dal coinvolgimento dei Paesi occidentali a sostegno dell’invasione dell’Ucraina davanti alla cosiddetta “operazione militare speciale” laa ha lanciato un attacco su larga scala con missili e droni sulle città dell’Ucraina. Colpite alcune infrastrutture energetiche:di corrente in moltedel Paese invaso e cinque morti oltre a 23 feriti. Secondo l’aeronautica ucraina laa ha lanciato 88 missili e 63 droni Shahed di fabbricazione iraniana. Di questi, rispettivamente 37 e 55 sono stati abbattuti, ma altri hanno raggiunto l’obiettivo. Per German Galushchenko, ministro dell’Energia ucraino, “il nemico ha effettuato il più pesante attacco su vasta scala contro l’industria energetica ucraina degli ultimi tempi. ...