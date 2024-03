Ragazza di 15 anni muore in classe | shock a scuola Aperta un’indagine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una tragedia quello che è accaduta nell’istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli: una studentessa di 15ha accusato un malore mentre era ine, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarla dei sanitari, è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso; secondo una prima ricostruzione lasarebbe stata colpita da un malore che non le avrebbe lasciato scampo. La giovane, stando a quanto hanno ricostruito i militari, si sarebbe sentita male improvvisamente durante le lezioni e avrebbe rapidamente perso i sensi. Immediata la richiesta di soccorso, partita dal personale della; quando l’ambulanza ha raggiunto la struttura di via Spazzilli, i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione ma la giovane non ha ...