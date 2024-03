Rafah | pressing Ue su Israele | no operazione di terra

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Consiglio europeo è "sconvolto dalle perdite senza precedenti di vite civili e dalla critica situazione umanitaria" a Gaza. E chiede "una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile, al rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e alla fornitura di assistenza umanitaria" alla popolazione del Corridoio. Esordisce così il paragrafo sul Medio Oriente delle conclusioni della prima giornata del Consiglio europeo. Era dal 27 ottobre che i ventisette non erano più riusciti ad adottare una posizione unanime sul conflitto in Medio Oriente.Il Consiglio europeo, tra l'altro, chiede adi non intraprendere l'annunciatamilitare di, di permettere l'apertura di altri valichi terrestri per consentire gli aiuti umanitari, di "rispettare e attuare l'ordinanza della Corte ...

