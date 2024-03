Questa immagine di un’esplosione dietro un cartellone elettorale con Putin non è reale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 17 marzo 2024 è stata pubblicata su Facebook l’di una grande esplosione in una zona con diversi edifici, alberi e tralicci. Nell’area colpita si vede anche in primo piano uncon il volto di Vladimire la scritta «stabilità» in russo. L’è accompagnata da un un testo in inglese e in italiano che recita: «con il volto die il messaggio: “Stabilità” Lo sciame di droni ucraini ha deciso di non essere d’accordo». Il riferimento è alla notizia degli attacchi ucraini effettuati il 17 marzo 2024 con droni in diverse zone della Russia, uno dei quali ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar.ondata di attacchi si è verificata mentre in Russia si svolgeva l’ultimo ...