Quando la pancia fa male

(Di venerdì 22 marzo 2024) Può comparire all’improvviso, un dolore nell’addome localizzato al di sotto dell’ombelico, associato a disturbi funzionali come meteorismo, stipsi o diarrea, crampi intestinali, con senso dissere psichico, ansia, depressione, tristezza, apatia …non vitalità. Sintomi della sindrome dell’intestino irritabile. E’ causata dalla disregolazione bidirezionale tra intestino e cervello. Le cause di irritazione intestinale possono essere una errata alimentazione troppa ricca di acidi grassi saturi, da una grave carenza di fibra alimentare vegetale, da un microbiota aggressivo, da una condizione di stress continuo. Una persona su tre è interessata, in prevalenza donne. Conoscere la sindrome dell’intestino irritabile vuol dire gestire questi sintomi fisici e psichici. Oggi ore 9.45 sarò a TV 2000 (canale 28) nella trasmissione “il mio Medico” a divulgate lo scenario ...