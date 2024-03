Qualificazioni Europei U21 | splendida Italia | Lettonia ko 2-0

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo la vittoria di ieri della Nazionale maggiore nel match contro il Venezuela, oggi arriva un altro successo in azzurro. L’U21 ha battuto laal Manuzzi di Cesena nel match valevole per la sesta giornata del girone A delleagliunder 21 2025: decisivi i gol di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. Gli azzurrini di Carmine Nunziata, dunque, si impongono 2-0 e consolidano il primo posto nel girone salendo a 14 punti; torneranno in campo martedì prossimo al ‘Mazza’ di Ferrara per sfidare i pari età della Turchia. Alle loro spalle a quota 13 c’è sempre l’Irlanda, che si sbarazza agevolmente di San Marino con un netto 7-0: a segno Vata (tripletta), Armstrong, Moran, Oko-Flex e autorete di Benvenuti. Il racconto del match La formazione ospite si rende subito pericolosa dopo pochi secondi ...