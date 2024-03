Qualificazioni Euro U 21 | azzurrini battono Lettonia 2-0

(Di venerdì 22 marzo 2024) CESENA (ITALPRESS) – L’Italia supera 2-0 laal ‘Manuzzì di Cesena nel match valevole per la sesta giornata del Girone A delleaglipei under 21 del 2025: decisivi i gol di Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. La formazione ospite si rende subito pericolosa dopo pochi secondi con una girata di Vapne su assist di Melkis, ma Desplanches si fa trovare pronto. Glireagiscono al 9? con una conclusione dalla distanza di Ndour che termina di poco a lato. Tre minuti più tardi i ragazzi di Carmine Nunziata vanno vicinissimi al vantaggio con Fabbian che, su assist di Ruggeri, manca la porta da buona posizione. L’Italia cresce con il passare dei minuti costruendo altre due buone occasioni prima con Casadei e poi con Prati. I tempi sono maturi per il vantaggio dei padroni di casa, che al 32? ...

