Qualificazioni Asia | Mondiali 2026 | rinviata Corea del Nord-Giappone

(Di venerdì 22 marzo 2024) La gara valida per leaidelfradel, in programma il 26 marzo, non si giocherà. Lo ha annunciato la Confederazionetica, dopo la richiestana di spostare il match in campo neutro a causa di circostanze impreviste. La questione sarà portata all’attenzione della Fifa. Già ieri, dopo la prima sfida fra le due nazionali vinta 1-0 dai Samurai Blu, la Federcalciose aveva fatto sapere che ladelnon intendeva più ospitare il match previsto a Pyongyang. Secondo quanto riporta l’agenzia Kyodo News, il passo indietro sarebbe causato dal timore legato ai crescenti casi fulminanti di infezione da streptococco di ...

Proseguono le Qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026 . Vittoria sofferta per l’ Arabia Saudita di Roberto Mancini, che piega per 1-0 il Tagikistan . Decisivo il gol di Al Dawsari al 23?. Arabia ... (sportface)

MONDIALI 2026 - Qualificazioni, l’Australia batte 2-0 il Libano e consolida il primo posto - Terza vittoria in altrettante partite per l’Australia, nel primo girone di qualificazione ai Mondiali 2026. I Socceroos del CT Graham Arnold, fermatisi ai quarti di finale nell’ultima edizione della C ...napolimagazine

I pronostici di giovedì 21 marzo: Qualificazioni Euro 2024 e Mondiali 2026 - I pronostici di giovedì 21 marzo: al via gli spareggi di qualificazione a Euro 2024 e le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 ...ilveggente

Le partite di oggi: il programma di giovedì 21 marzo - Iniziano ufficialmente gli impegni della sosta per le nazionali in questa giornata di giovedì 21 marzo 2024, si entra nel vivo dei playoff per.tuttomercatoweb