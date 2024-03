Qual è la Capitale Verde d’Europa del 2024 | una città italiana ha sfiorato la vittoria

Roma, 22 febbraio 2024- il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi hanno presentato il Piano “100 parchi per Roma” , l’ambizioso ... (ilfaroonline)

Lo Stato e Roma Capitale insieme per la Riqualificazione e la valorizzazione dell’area di Porta Portese . È stata siglata oggi l’ intesa istituzionale tra l’ Agenzia del Demanio e l’Amministrazione ... (italiasera)

L’Aquila a 15 anni dal sisma: “Bene ‘Capitale della cultura’ nel 2026 ma non sia un eventificio” - Quali “Come la mancanza di parcheggi ... idee – puntualizza Roberta Ianni – però possiamo fare cultura proponendo progetti. Il titolo di Capitale in generale è discutibile ma crea movimento, spero ...globalist

La Capitale Europea dello Sport abbraccia la stazione metro di Brin - Per chi viaggia, ogni giorno, sarà possibile entrare a contatto con “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ... come una sorta di "tunnel" artificiale, la Quale si estende per l'intera lunghezza ...corrieredellosport

Tra storia e natura: trekking primaverili alla scoperta di Colli al Metauro - 3' di lettura 22/03/2024 - Il Comune di Colli al Metauro, con la collaborazione della travel blogger Valentina Pierucci, autrice del blog unamarchigianainviaggio.it, organizza per il terzo anno delle ...viverepesaro