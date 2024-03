Qual è il futuro del coronavirus?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ildel: alla ricerca di nuove varianti Escrementi di ratto da New York City, cacca dai parchi per cani nel Wisconsin e rifiuti umani da un ospedale del Missouri sono solo alcuni dei materiali che stanno preparando il terreno per ildel. A più di quattro anni dall’inizio della pandemia, il virus sembra allentare la morsa sulla popolazione, ma la paura di una nuova variante resistente alle difese immunitarie è sempre presente, minacciando un ritorno alla normalità tanto desiderato. Gli scienziati di tutto il paese sono all’opera per individuare i primi segnali di eventuali mutazioni preoccupanti. L'articolo proviene da News Nosh.