Putin mira alla Finlandia ed è pronto a minacciare l' Occidente | gli 007 Ue | «Verso una guerra lunga con la Russia»

Attacco missilistico della Russia a Kiev, 10 feriti - Si chiede la messa a punto di una "strategia di prontezza", che tenga conto di "tutta la società". Zelensky: “Leadership Usa nella ...lastampa

Per colpire Putin, minacciare gli "amici" funziona. Mosca ammette: "Sì, abbiamo problemi" - Per effetto delle sanzioni secondarie adottate dai paesi G7, le banche cinesi o turche hanno voltato le spalle alla Russia, mandandola in crisi sui pagamenti.huffingtonpost

Lasciapassare. Il patto degli Houthi con Cina e Russia: transito sicuro per le loro navi sul mar Rosso - In cambio, i due paesi potrebbero fornire sostegno politico ai ribelli yemeniti in organismi internazionali come nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ...huffingtonpost