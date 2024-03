Pulizia strada | lunedì divieto di sosta in via Lungo Calore Manfredi di Svevia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto25 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, è istituito ildicon tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in viadial fine di consentire i lavori di sfalcio dell’erba edella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Bottiglie di plastica in quantità industriale, pneumatici usurati di ogni misura, materassi, sacchi ricolmi di pattume, elettrodomestici arrugginiti, scarti di materiale edilizio, sanitari ridotti ... (tarantinitime)

Hyundai Ioniq 5 N, su strada e in pista con il manifesto della nuova sportività elettrica - BARCELLONA – Le sportive di Hyundai si chiamano N e nel futuro saranno solo elettriche. Ad inaugurare questo nuovo corso ci pensa la Ioniq 5 N, una lettera che viene da Namyang, ...motori.ilmessaggero

Riccione, scatta operazione Pulizia tra verde e sottopassi per accogliere i turisti - Gli interventi sono stati pianificati in ragione del prossimo inizio della stagione turistica, come evidenzia l’assessore Christian Andruccioli: “Abbiamo dato indicazione a Geat ed Hera di ...altarimini

Inizia la Pulizia delle spiagge - In vista della Pasqua e dell’arrivo dei primi ospiti della Riviera, il servizio manutenzione del comune di Grottammare ha avviato le operazioni di ripulitura e setaccio della battigia iniziando dal co ...ilrestodelcarlino