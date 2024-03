Puigdemont annuncia | mi candido a elezioni Catalogna

(Di venerdì 22 marzo 2024) caption id="attachment 356847" align="alignleft" width="300" Carles/captionL'ex presidente catalano ed europarlamentare di Junts, Carles, ha confermato dalla Francia che sarà il candidato del suo partito allein, che si svolgeranno il 12 maggio, anche se non potrà partecipare di persona alla campagna elettorale perché la legge di amnistia non è ancora entrata in vigore.ha fatto l'annuncio nel corso di una conferenza stampa presso il municipio della cittadina francese di Elna, dove sono andati a sostenerlo, tra le altre personalità , la presidente e il segretario generale di Junts, rispettivamente Laura Borras e Jordi Turull, e la portavoce del partito al Congresso dei Deputati, Miriam Nogueras.Si rincorrevano voci su questa possibilità da quando il ...

Catalogna, Puigdemont si candiderà alle elezioni - L'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Catalogna, in programma il ...lapresse

Spagna, l’incubo del governo madrileno, Puigdemont, si candida in Catalogna - L’ex presidente catalano, Carles Puigdemont, il leader che fece tremare il Regno spagnolo e il governo madrileno perché aveva portato la Catalogna sull’orlo dell’indipendenza, annuncia che tornerà .tag24

VIDEO Catalogna, Puigdemont si candiderà alle elezioni - Le elezioni in programma il 12 maggio L’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Catalogna, in programma il 12 ma ...informazione