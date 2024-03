Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | venerdì 22 marzo 2024

(Di venerdì 22 marzo 2024)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,22, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi22? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.speciali due artisti internazionali: la star hollywoodiana Gael ...

Propaganda live : anticipazioni , ospiti e streaming su La7 Propaganda live , il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 8 marzo 2024 , alle ore 21,15 ... (tpi)

Propaganda live : anticipazioni , ospiti e streaming su La7 Propaganda live , il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 15 marzo 2024 , alle ore 21,15 ... (tpi)

Ascolti tv venerdì 15 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda The ... (tpi)

Gael Garcia Bernal e la relazione con Natalie Portman - Gael Garcia Bernal ospite di Propaganda live su La7. Il programma condotto da Diego Bianchi ospita l’attore di fama ...ilriformista

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 22 marzo - Propaganda live La7- 21.15 Crisi in Medioriente: reportage di Francesca Mannocchi le storie delle demolizioni delle case palestinesi ma anche cosa accade a Tel Aviv, per testimoniare le proteste ...msn

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 22 marzo: The Voice Senior e Terra Amara - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda live (La7) e Quarto Grado (Rete 4) ...corriere