Pronostico e quote Dominik Koepfer – Sebastian Baez | Miami 22-03-2024

(Di venerdì 22 marzo 2024) La sfida tranon è certo la più affascinante di giornata ma ci è cascato l’occhio perché avevamo già analizzato la partita che l’argentino ha giocato contro Fabio Fognini a Indian Wells. Un scommessa vincente per noi, ma con la netta sensazione di non aver fatto la scelta migliore e InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Escludendo la United Cup, nella quale comunque ha perso due volte su due, nel 2024 Lorenzo Sonego ha vinto quattro volte su dieci mentre Daniel Evans , che non ha giocato il torneo a squadre, due su ... (infobetting)

Più o meno un mese fa a Buenos Aires, Facundo Diaz Acosta vinceva il suo primo torneo a livello ATP battendo nettamente in finale Nicolas Jarry, che era considerando un favorito abbastanza netto. ... (infobetting)

Andrea Vavassori e Jannik Sinner scenderanno in campo dopo la conclusione del match tra Gauff e Podoroska, dunque intorno alle 19:30 italiane, e sarà la prima volta in assoluto. Nonostante il poco ... (infobetting)

MotoGP 2017, quote scommesse Snai: Marquez favorito, Dovizioso a 5 - MotoGP news – La pausa estiva per il Motomondiale è appena iniziata e, con Marc Marquez leader nella classifica di campionato, sono cambiate anche le quote delle scommesse su chi sarà. Infatti ora la ...insella

Genoa, che serata per l'attacco: pioggia di gol internazionali da Retegui e Gudmundsson - Serata decisamente prolifica per il Genoa di Alberto Gilardino che ha visto segnare una pioggia di gol dai suoi due attaccanti titolari. L'Italia di Luciano Spalletti infatti ha battuto 2-1 il Venezue ...informazione

Brignone-Gut Behrami, è ancora un testa a testa a Saalbach: Pronostico e quote - Pronostico Brignone-Gut Behrami quote del SuperG di Saalbach che si disputerà venerdì 22 marzo alle ore 10 e valevole per la Coppa del mondo di sci ...gazzetta