Pronostico e quote Andrea Vavassori – Jannik Sinner | Miami 22-03-2024

(Di venerdì 22 marzo 2024)scenderanno in campo dopo la conclusione del match tra Gauff e Podoroska, dunque intorno alle 19:30 italiane, e sarà la prima volta in assoluto. Nonostante il poco incoraggiante record di 11-0, dal punto di vista degli sfidanti italiani, giocare contro il campione di Melbourne è comunque un affare. Dove c’è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Escludendo la United Cup, nella quale comunque ha perso due volte su due, nel 2024 Lorenzo Sonego ha vinto quattro volte su dieci mentre Daniel Evans , che non ha giocato il torneo a squadre, due su ... (infobetting)

Più o meno un mese fa a Buenos Aires, Facundo Diaz Acosta vinceva il suo primo torneo a livello ATP battendo nettamente in finale Nicolas Jarry, che era considerando un favorito abbastanza netto. ... (infobetting)

Brignone-Gut Behrami, è ancora un testa a testa a Saalbach: Pronostico e quote - Pronostico Brignone-Gut Behrami quote del SuperG di Saalbach che si disputerà venerdì 22 marzo alle ore 10 e valevole per la Coppa del mondo di sci ...gazzetta

Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse sul GP Australia 2024. Max sempre favorito, gara di casa per Piastri - Pronostici F1 GP Australia 2024. Guida tv, quote, protagonisti e scommesse sul prossimo Gran Premio di Formula 1 il 22-24 marzo ad Albert Park.betitaliaweb

Formula 1 terzo atto: i pronostici sui favoriti del Gp d’Australia 2024 - Max Verstappen è favorito dai pronostici Fantasyteam per la Formula 1 a quota 1.20, e ancora lui è scelto per il giro più veloce a quota 1.58 ...gioconews