Problemi con il Fisco giapponese per Iniesta | deve versare 3 | 5 milioni di euro

(Di venerdì 22 marzo 2024)con ilper Andres. A quasi un anno dal suo addio al Vissel Kobe, società dove ha giocato per 5 anni, le autorità nipponiche hanno accertato che il centrocampista spagnolo non ha compilato correttamente la dichiarazione dei redditi: ora sarebbe debitore nei confronti dello Stato di 580di yen, ovvero 3,5di. Cifra che l’ex Barcellona dovrànei prossimi mesi per non incorrere in sanzioni, non avendo pagato tutte le tasse che gli spettavano. Oltre a lui, sono finiti nel mirino delle autorità giapponesi anche il portiere sudcoreano Kim Jin-hyeon e l’attaccante brasiliano Patric. SportFace.

Problemi con il Fisco giapponese per Andres Iniesta . A quasi un anno dal suo addio al Vissel Kobe, società dove ha giocato per 5 anni, le autorità nipponiche hanno accertato che il centrocampista ... (sportface)

L'Assigeco senza Querci nella gara con Rieti - La società piacentina, che ha già dovuto fare i conti con parecchi infortuni, ha counicato ufficialmente un problema fisico di cui è rimasto vittima Lorenzo Querci che dunque domenica non sarà a ...sportpiacenza

Vivere con il virus: “L’Hiv è stato una grande occasione per prendermi cura di me stesso” - ora invece non mi pongo neanche il problema. Sono sempre rilassato. So che non lo devo dire per forza, ma nella realtà dei fatti poi ne parlo e lo dico quasi sempre. Pretendo che le persone lo ...gay

A Castiglion Fiorentino cresce l’impegno per l’ambiente e per l’economia circolare - Il rifiuto non come un problema ma come una risorsa. Castiglion Fiorentino, primo comune della Toscana, in collaborazione con Sei Toscana, attiva l’Ecoscambio o ...www3.saturnonotizie