Primo trapianto di rene di maiale su paziente umano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Annunciato al Massachusetts General Hospital (MGH) ilriuscito al mondo di undi(suino) geneticamente modificato in un uomo di 62 anni affetto da malattia renale terminale. L’intervento durato quattro ore è avvenuto sotto la guida di Leonardo V. Riella, Direttore medico per i trapianti di, Tatsuo Kawai, Direttore del Legorreta Center for Clinical Transplant Tolerance, insieme a Nahel Elias, Direttore ad interim del reparto di chirurgia e chirurgia dei trapianti Direttore del reparto trapianti di, e rappresenta la prima pietra miliare storica nel campo emergente degli xenotrapianti – ildi organi o tessuti da una specie all’altra – come potenziale soluzione alla carenza di organi a livello mondiale. Il ...