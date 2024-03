Primo fegato di maiale modificato trapiantato nell' uomo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo il trapianto di cuore e rene provenienti da maiali geneticamente modificati, per la prima volta è stata tentata una procedura simile anche per il: è statoin undi 50 anni clinicamente morto, dietro consenso dei familiari, ed è rimasto attaccato ai suoi vasi sanguigni per 10 giorni, anche se iloriginale è stato lasciato al suo posto. L'intervento, eseguito in Cina all'Ospedale Xijing dell'Università di Medicina dell'Aeronautica Militare di Xi'an, ha avuto successo. Come riporta la rivista Nature sul suo sito, ildiha prodotto più di 30 millilitri di bile ogni giorno, fattore che dimostra che funzionava regolarmente, e prima di essere rimosso chirurgicamente non ha mostrato segni di un rigetto d'organo immediato. ...

