Prima domenica di Primavera al Rama Beach | tra rituali indù ed esclusivi dj set

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ad ispirare l’evento, in programma per il 24 marzo nell’esclusivoè il celebre ed omonimo brano di Xavier Rudd. “Breath, breath in the air, set your intentions, dream with care…”. Sarà #followthesun e non potrebbe essere altrimenti, la password per accedere alladivera firmatadi Varcaturo. Ad ispirare