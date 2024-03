Prezzo petrolio in calo | Wti a 80 | 57 dollari

Telefonata di presentazione dei risultati: Epsilon Energy riporta un anno di transizione in mezzo ai cambiamenti del mercato - Telefonata di presentazione dei risultati: Epsilon Energy riporta un anno di transizione in mezzo ai cambiamenti del mercato ...it.investing

Speciale infrastrutture: Russia, Lavrov, non vediamo commercio petrolio tra Cina e India come una minaccia - Il commercio di petrolio tra Cina e l'India "non rappresenta una minaccia per la Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, ...agenzianova

Greggio in leggero ribasso dopo inatteso calo scorte Usa - LONDRA (Reuters) - I prezzi del greggio consolidano sui livelli della vigilia dopo che un inatteso calo delle scorte negli Stati Uniti e la conferma da parte della Federal Reserve delle previsioni sui ...it.investing