Prevedere le inondazioni con una settimana di anticipo La promessa del modello di IA di Google

Earth-2, ecco cos'è il nuovo progetto pazzesco di una Terra digitale - Nvidia rivoluziona la previsione del clima con Earth-2: un nuovo approccio AI per una previsione dettagliata del clima del nostro pianeta.tomshw

Google: IA per Prevedere le inondazioni 7 giorni prima - Google ha creato un modello IA, usato dalla piattaforma Flood Hub, che consente di Prevedere le inondazioni in oltre 80 paesi fino a 7 giorni prima.punto-informatico

Schneider Electric e NVIDIA uniscono le forze per progettare nuovi design di data center per i workload di IA - Schneider Electric sfrutterà la propria esperienza in tema di infrastrutture per data center e le tecnologie AI avanzate di NVIDIA per presentare al mercato i primi reference design disponibili pubbli ...edge9.hwupgrade