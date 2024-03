Premio Città di Teano | vince Benedetta Petrillo con la poesia “Dal seme all’ulivo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nel panorama politico italiano, il ruolo dei giovani è cruciale. Oggi, Forza Italia si distingue per l’impegno e il talento dei giovani che animano le sue fila. È il caso diche ha vinto ildicon la sua“Dal”, scritta in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia”. A congratularsi con la vincitrice è Gina De Simone, vice coordinatrice regionale di Forza Italia Giovani, che dà atto adel suo impegno politico e civile. “Un contributo importante che rispecchia l’attaccamento dei giovani per la storia del nostro Paese. I valori di unità nazionale sono il fondamento su cui si basa la coesione e la solidarietà della nostra nazione. È ...