Premier Sunak su nuova maglia Inghilterra | “Oltraggio alla tradizione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non si placano le polemiche riguardanti ladella nazionale Inglese presentata da Nike, finita nell’occhio del ciclone per la colorazione a tinte blu, rosa e azzurro della Croce di San Giorgio, posta sul retro del colletto. Molti personaggi inglesi noti hanno parlato di mancanza di rispetto nei confronti dellavedendo ridipinto uno dei simboli più riconoscibili dell’, che campeggia anche sulla bandiera nazionale nella sua classica colorazione rossa su sfondo bianco, nonché sull’Union Jack. L’ultimo ad accodarsi alle polemiche è ilbritannico Rishi, che ha definito la scelta di Nike “un“. “Quando c’è di mezzo la bandiera nazionale, non si dovrebbe mai scherzare ...