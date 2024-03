Prato | restaurato il monumento dedicato a Giuseppe Mazzoni collocato in piazza Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 - E' stato ultimato l'intervento di restauro delrealizzato nel 1897 dallo scultore Alessandro Lazzerini che si trova in. La ripulitura e sbiancatura della statua, disposte dagli assessori Giacomo Sbolgi alla Manutenzione ordinaria e straordinaria per l'edilizia storico monumentale e Gabriele Bosi alle Politiche per il turismo e valorizzazione del patrimonio artistico, ha richiesto circa tre mesi di lavoro ai tecnici comunali e alla ditta incaricata. Lacentrale della città così, anche grazie al restauro della fontana del Pescatorello effettuato da Publiacqua, ha assunto un aspetto più bello e curato. L'importo complessivo investito nei lavori di restauro è di 16.504 euro. La statua del ...