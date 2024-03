Portogallo | in otto lasciano il ritiro | anche Bruno Fernandes e Leao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) Turnover neldel. Come già previsto alla vigilia, all’indomani dell’amichevole vinta con il roboante risultato di 5-2 sulla Svezia, il CT Roberto Martinez ha rimandato a casagiocatori: fra questiil milanista Rafael, a segno ieri, che farà dunque rientro in Italia a disposizione di Pioli. Insieme a luiilBernardo Silva, Ruben Dias, João Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes,e Goncalo Ramos. A integrare il gruppo in vista del test di martedì con la Slovenia, invece, arriveranno Diogo Dalot, Danilo, Joao Cancelo, Ruben Neves, Vitinha, Otavio, Joao Felix e Cristiano Ronaldo. SportFace.