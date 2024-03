Portogallo | 8 calciatori rispediti a casa | c’è anche Leao

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilè reduce dalla vittoria in amichevole contro la Svezia con il punteggio di 5-2 e la squadra si prepara per la sfida di martedì contro la Slovenia. Come già previsto, il ct Roberto Martinez ha rimandato aotto: fra questiil milanista Rafael, protagonista di una bella prestazione contro la Svezia. ‘Liberati’ altri 7Con lui lasciano il ritiroBernardo Silva, Ruben Dias, João Palhinha, Nelson Semedo, Toti Gomes, Bruno Fernandes e Goncalo Ramos. A integrare il gruppo, invece, arriveranno Diogo Dalot, Danilo, Joao Cancelo, Ruben Neves, Vitinha, Otavio, Joao Felix e Cristiano Ronaldo. L'articolo CalcioWeb.

