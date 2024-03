Porto turistico di Fiumicino | il Comitato Timone | “Ecco perchè porterà benefici al territorio”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – “Il‘Il– Per ilCrocieristico di’ nasce per mettere in luce le opportunità e iche ile crocieristico offrirà a Isola Sacra e a tutto il comune. Attualmente ilconta circa 200 cittadini fortemente interessati allo sviluppo e al benessere del. Ilsi propone di mantenere alta l’attenzione sull’opera, data la complessità del progetto, per valutare oggettivamente rischi e potenzialità. Ilvuole osservare, capire, analizzare il progetto, contribuendo così a migliorare il destino del”. E’ quanto si legge in un comunicato del ...