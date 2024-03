Ponte | prevenzione tumore al seno | oltre 100 visite per il senologo Iannace

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti100effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per la giornata dellaalaltargata Carloche questa volta si è tenuta aorganizzata da Amos Partenio con il patrocinio del Comune die dall’instancabile volontaria Ada Iadarola. “Vorrei dire tante cose dopo questa giornata di, ma in primis voglio ringraziare l’associazione ‘Amos Partenio’ per la organizzazione ma anche per avermi inserita in questo sodalizio: ne sono fiera e contenta e mi auguro di fare sempre meglio. Ringrazio il sindaco diAntonello Caporaso per aver messo a disposizione la Casa delle Associazioni e un grazie al ...