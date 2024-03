Ponte | prevenzione cancro del seno | oltre 100 le visitate del senologo Iannace

(Di venerdì 22 marzo 2024) Comunicato Stampa – Antonio Iesce100 visite effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per la giornata dellaal tumore altargata Carloche questa volta si è tenuta aorganizzata … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: 3 minuti oltre 100 visite effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per la giornata della prevenzione al tumore al seno targata Carlo ... (anteprima24)

Erone onlus: l'evento del Requiem di Mozart per la solidarietà oncologica - Oltre 400 persone presenti sabato scorso presso la Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano, per il Requiem di Mozart organizzato dall'associazione comasca Erone Onlus. La scelta non è stata casuale ...primacomo

prevenzione tumore al seno, a Ponte oltre 100 visite effettuate dal senologo Carlo Iannace - Oltre 100 visite effettuate e come sempre grande organizzazione. Ennesimo successo nelle aree interne per la giornata della prevenzione al tumore al seno targata Carlo Iannace che questa volta si è te ...ntr24.tv

Altri 17 Daspo a ultras Catania, 3 coinvolti in scontri morte Raciti - PADOVA (ITALPRESS) – Il Questore della Provincia di Padova Marco Odorisio ha emesso 17 Daspo, 7 della durata di dieci anni di cui sei con obbligo di firma per ...telenicosia