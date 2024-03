Ponsacco Al via i concerti nella Repubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le note dell’antico organo della chiesa di San Giovanni Evangelista didanno il via all’edizione della primavera 2024 della rassegna I. Domani, sabato 23 marzo il direttore d’orchestra nonché direttore artistico della kermesse, Simone Valeri, aprirà la stagione con un omaggio a Giacomo Puccini. La chiesa nel cuore dicustodisce infatti un vero tesoro: un organo Agati collocatocittadina nel 1836 dell’omonima impresa famosa per aver costruito dei veri e propri gioielli per generazioni. L’appuntamento è per sabato sera alle 21.15. Insieme a Simone Valeri ci sarà il tenore Tiziano Barontini, Tiziana Somigli Mezzosoprano e Nicola Dalle Luche al violino. "Siamo orgogliosi di aver realizzato anche quest’anno – ha detto la sindaca Francesca ...