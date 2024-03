Pompei | controlli dei carabinieri nelle aree di ingresso del parco archeologico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Di venerdì 22 marzo 2024, controllate 30 attività commerciali Adel posto Fisso scavi hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al fenomeno del commercio abusivo e del lavoro sommersoprospicienti gli ingressi delfamoso in tutto il mondo. I militari hanno setacciato e controllato 30 attività commerciali, 27 guide turistiche e 14 mezzi di trasporto tra taxi e n.c.c..Diverse le sanzioni amministrative contestate per un importo vicino ai 18mila euro dove spiccano 9 violazioni per la cartellonistica pubblicitaria abusiva.Iproseguiranno anche nei prossimi giorni con il weekend di Pasqua imminente.