Pnrr | la prefettura Napoli istituisce la Cabina di coordinamento

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prefetto di, Michele di Bari, ha istituito ladipresso lacol fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel territorio provinciale e di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali. L’organismo neocostituito è presieduto dal prefetto o da un suo delegato e vi partecipano il sindaco della Città Metropolitana, un rappresentante della Regione, uno della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventie i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal ...

Sicurezza, trasporti e Pnrr al centro dell’incontro tra il prefetto Sgaraglia e i sindaci dell’Alto Milanese - Venerdì 22 marzo il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha incontrato a Legnano i sindaci dei 22 comuni dell'Alto Milanese ...legnanonews

Saman, martedì i funerali privati, ma anche una fiaccolata - Come disposto e definito dalla prefettura in una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre al fratello, saranno presenti una decina di persone a lui care, una ...ansa

Calabria: tavolo tecnico in prefettura di Vibo Valentia tra ANAS, Provincia, Comuni e Forze dell’Ordine - (FERPRESS) – Catanzaro, 22 MAR – Si è svolto oggi presso la sede della prefettura di Vibo Valentia un Tavolo Tecnico finalizzato a dettagliare lo stato della rete viaria del territorio vibonese, lungo ...ferpress