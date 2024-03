Playoff Euro 2024 | Israele eliminato dall’Islanda | Ucraina eroica in Bosnia Avanti Polonia e Galles

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024)crolla in casa contro l’Islanda e dice addio a, sogna invece l’che nel finale rimonta lae vola in finale. Sono due dei verdetti più significativi delle semifinali per la qualificazione aglipei, che si sono tenute questa sera. Nel percorso B, a Budapestaffronta in campo neutro l’Islanda e le cose sembrano mettersi bene per la formazione israeliana grazie al gol del solito Zahavi su rigore assegnato da Taylor, che torna ad arbitrare nella città in cui è quasi stato linciato all’aeroporto dai tifosi della Roma meno di un anno fa. La classe di Albert Gudmundsson, però, è sopraffina e il talento del Genoa firma l’1-1 su punizione, dopo un paio di minuti serve anche l’assist per il ribaltone firmato ...