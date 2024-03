Play 2024 | a Modena torna il festival del gioco | giocare è una cosa seria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024)– Dal 17 al 19 maggio aildel, per tutti E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggiormente nel mercato dei giocattoli, con un incremento previsto del 13% da qui al 2026.delconiuga ilcon la riflessione culturale e ospita enti prestigiosi che hanno scelto il medium ludico per divulgare conoscenza, nel 50esimo anniversario della nascita dei giochi di ruolo: dall’Istituto Nazionale di Astrofisica a quello di Fisica Nucleare, dall’Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale fino al ...