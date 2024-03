Più tutela e maggiore sicurezza per i professionisti in un STP

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) La crescente complessità negli ambiti professionali spinge sempre più esperti ad aggregarsi in strutture societarie consolidate ed una di queste è la Società Tra, un’opzione che offre numerosi vantaggi e opportunità. Prima di intraprendere questa strada è importante capire cos’è una STP, qual è il processo di costituzione, i benefici di tale scelta e molto altro. Cos’è una STP: tutto quello che serve sapere La Società Traè una forma d’impresa nata per offrire nuove opportunità aiscritti agli albi professionali. Introdotta nel quadro legislativo italiano nel 2011, la STP è definita come società che svolge attività professionale e che si costituisce secondo una forma societaria già presente nell’ordinamento italiano. L’ambito dell’attività svolta può essere monodisciplinare, se l’oggetto ...