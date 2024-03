Pioppo Futsal ospite del Merlo C5 | si prospetta una partita spettacolare

Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche, atteso il Città di Bisacquino al Pala DonBosco - Sabato pomeriggio al Pala DonBosco di Palermo andrà in scena la diciannovesima giornata del Campionato di Serie C2 tra i gialloverdi del Pioppo Futsal e i biancoazzurri del Città di Bisacquino. I gial ...informazione

Calcio a 5 – Serie C2 “A”, trionfo con otto goal per il Gemini Futsal: ora la salvezza è possibile. Risultati del 18^turno - Lotta adesso agguerrita per quanto concerne la zona play-off: Città di Marsala, Futsal Emiri e Pioppo Futsal si contendono il miglior piazzamento per poter disputare gli spareggi promozione. Capitolo ...magaze

Pioppo Futsal ospite del Città di Marsala, vincere per continuare la scalata - Sabato pomeriggio in quel di Marsala il Pioppo Futsal scenderà in campo contro i padroni di casa del Marsala Futsal in occasione della diciottesima giornata del Campionato di Serie C2. Un match che ...informazione