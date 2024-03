Pioggia di fuoco | colpita la più grande diga dell’Ucraina – Ascolta

“A Gaza manca praticamente tutto per sopravvivere“. Nei rifugi e nelle tende di Rafah, nel sud della Striscia, la popolazione sta affrontando il freddo, la pioggia e le malattie in condizioni ... (ilfattoquotidiano)

flash mob pro Palestina ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari , al termine della prima di Tosca , da parte di alcune decine di attivisti. A sipario chiuso, luci in sala, stupore ma anche applausi ... (ilfattoquotidiano)

Medio Oriente, prosegue la visita di Anthony Blinken alla ricerca di un cessate-il-fuoco - La nuova visita di Blinken in Medio Oriente arriva proprio nel momento in cui il Consiglio di sicurezza dell’ONU deve pronunciarsi a proposito della risoluzione degli Stati Uniti su un immediato ...lanotiziagiornale

Pioggia di missili russi sull’Ucraina: colpite le strutture energetiche, un milione di persone senza corrente - Ucraina sotto attacco, nella notte Pioggia di missili russi: colpite le strutture energetiche, oltre un milione di persone senza corrente.lanotiziagiornale

Il video dell’ondata di missili russi sulla centrale elettrica ucraina: i vigili del fuoco in azione - I vigili del fuoco ucraini sono al lavoro per cercare di domare le fiamme dell’incendio divampato in una centrale elettrica dopo l’ondata di attacchi russi. Le immagini pubblicate sul canale Telegram ...ilfattoquotidiano