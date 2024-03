Pietro Accardi in pole position per il ruolo di direttore sportivo a Napoli per la prossima stagione

De Laurentiis, contatto diretto col DS Pietro Accardi. "In pole per il Napoli" - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe programmando già in questi giorni il futuro della società azzurra.areanapoli

De Laurentiis, contatto diretto con il DS Accardi. "È in pole per il Napoli" - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe programmando già in questi giorni il futuro della società azzurra.areanapoli

CDM - Napoli, nuovo d.s, seguiti Accardi e Marchetti, per la panchina occhi su Francesco Farioli, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino - Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è già al lavoro per la prossima stagione. Ha iniziato il casting per direttori sportivi e allenatori, ma questa ...napolimagazine