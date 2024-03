Pierpaolo Piccioli al timone di Chanel? Ecco cosa accadrà

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pochi istanti fa la maison di moda Valentino e il suo direttore creativocomunicano, in una nota, la decisione congiunta di interrompere la loro collaborazione. Dal 2016, “nel ruolo di direttore creativo,ha influenzato significativamente il percorso della maison con la sua visione, dedizione e spirito innovativo, influenzando un capitolo cruciale nella storia dell’azienda”, si legge nel comunicato. Oltre venticinque anni di successi Un fulmine a ciel sereno che sconvolge la moda che conta, termina così, in modo del tutto inaspettato, un lungo sodalizio di 25 anni, magico ed estremamente proficuo, che negli anni ha dato vita a un’estetica di grandissima raffinatezza che ha conquistato la critica e stregato le celebrities più iconiche del mondo. Fonte: IPA...

