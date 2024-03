Pichetto | troppi gestori per l' acqua | serve razionalizzare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) "C'è bisogno diil sistema idrico, visto che oggi esistono 2.391, ma anche quello irriguo, con tecniche che utilizzino meno risorsa possibile e prevedendo il riutilizzo delle acque reflue, delle quali in Italia utilizziamo meno del 5 per cento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, GilbertoFratin, al digital talk "Water for Peace", organizzato da Earth Day Italia in occasione della 32a Giornata Mondiale dell'. Sul tema dell'uso razionale della risorsa, il ministro ha ricordato che "si consumano pro-capite 230 litri al giorno di, a fronte di una media europea di 160. Dobbiamo costruire nuove dighe e fare aree di raccolta, per raccoglierequando piove e rilasciarla nei momenti di siccità, evitando danni durante le alluvioni" "Noi siamo ...