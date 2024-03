Piccioli e Valentino si separano | il direttore creativo lascia dopo otto anni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Ancora un terremoto nella moda internazionale con l’annuncio della fine del rapporto di lavoro tra la maisone il suoPierpaolo. E si tratta di un terremoto ai massimi gradi della Scala Mercalli del lusso, per la storia, il prestigio, l’ingegno dei protagonisti. Nel comunicato ufficiale, come sempre cortese ma asciutto, si parla di “decisione congiunta di interrompere la collaborazione”. E non immaginiamo che non possa essere che così, vista la fama del brand e di quello che perè statoe per 25 ha lavorato nella maison, diventandone poi stilista, mago di tendenze e colori, la persona che ne ha incarnato più di ogni altro l’essenza del ...

Valentino, Pier Paolo Piccioli lascia la Maison dopo 25 anni: «Grazie per avermi consegnato i vostri sogni: siete giovani e liberi» - Un post condiviso da Pierpaolo Piccioli (@ppPiccioli) Ha proseguito ringraziando anche la Maison. «Grazie al sig. Valentino e a Giancarlo Giammetti che mi hanno consegnato i loro sogni. Grazie a ogni ...

