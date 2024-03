Picchia la compagna davanti alla figlia minorenne | arrestato 47enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoResta alta l’attenzione dell’Arma in merito al fenomeno della cd. “violenza di genere”. Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ginosa hanno, in flagranza di reato, undel posto, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente e delladi quest’ultima. La vicenda sarebbe, in realtà, l’ultimo episodio di varie condotte vessatorie e violente, portate avanti già da lungo tempo. La donna, che aveva già in precedenza denunciatoStazione Carabinieri del posto il compagno, ha contattato il 112, richiedendo l’intervento dei militari dell’Arma, che, appena avvisati dcentrale operativa, si sono subito recati a casa della coppia. Da quanto ricostruito, il ...