(Di venerdì 22 marzo 2024) Reggio Emilia, 22 marzo 2024 - Undi investimenti di quasi 21di euro e 67 nuove. È questo ildiSrl, controllata da Deutsche Invest Capital, un fondo finanziario tedesco, azienda di produzione di prodotti di panetteria freschi con due stabilimenti a Reggio Emilia e leader internazionale nella realizzazione della ‘pinsa’, una specialità della cucina italiana composta da un impasto con un mix di farine, un’alta percentuale di acqua e una lunga lievitazione che la rende molto digeribile. Ilè stato presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per accedere alle agevolazioni previste dal bando di ‘Contratto di sviluppo’ e la Regione Emilia-Romagna, chiamata a esprimere un parere di merito, ha confermato la coerenza della proposta ...

Piano di investimento per la reggiana Pinsami: 21 milioni, 67 assunzioni e un cuore green - La Regione ha approvato il progetto dell'azienda leader internazionale nella realizzazione della 'pinsa' . L'obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 di circa il 15-20%

