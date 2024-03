Pià | “Napoli | andrei a riprendere Kim | in panchina vedrei bene De Zerbi e …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pià: “Kim, inDe, in attacco punterei su Zirkzee, il d.s.? Conosco Petrachi, farebbein azzurro” Inacio Pià, ex attaccante del, attualmente operatore di mercato ed intermediario, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com”. Queste le sue parole: Pià: “Le speranze per ildi centrare la qualificazione alla prossima Champions ci sono ancora, anche se …” “Le speranze per ildi centrare la qualificazione alla prossima Champions ci sono ancora, anche se non è semplice a questo punto della stagione raggiungere l’obiettivo. Ci sono diverse squadre davanti agli azzurri, che nel frattempo non ...