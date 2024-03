Petruzzelli Lampada di Aladino | “L’innovazione cambia la storia dei pazienti col linfoma”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – “È fondamentale sensibilizzare le persone sul fatto che alcune malattie poco conosciute stannondo la lorograzie al. Questomento si riflette anche sulladi noi, che siamo ora capaci di vivere più a lungo: a volte guariamo, a volte cronicizziamo, ma abbiamo delle frontiere assolutamente inimmaginabili fino a pochi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Borghi (UniBo): “Efficace in 3 patologie dapagliflozin atteso da internisti” Gesualdo (UniBa): “Uso precoce dapagliflozin riduce danno cardiorenale” Allarme disturbi alimentari, studio per screening da medico famiglia Tumori, ok Aifa a immunoterapia in prima linea per 2 neoplasie del ...