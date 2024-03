Perseguita l’ex fidanzata nel Salernitano | 27 enne finisce ai domiciliari

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Santa Maria di Castellabate (Salerno) i militari della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arrestiemessa, su richiesta della Procura, dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 27per atti persecutori nei riguardi delcompagna. Le indagini, avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire i fatti e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che, non accettando la fine della relazione, avrebbeto e minacciato la donna in diverse circostanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

